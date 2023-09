Quanto costa mangiare da Beato Te Milano: menù e prezzi

Siete indicisi su dove mangiare a Milano e vorreste gustarvi una buona pizza gourmet? Potete optare per Beato Te Milano: una pizzeria con cucina che propone del suo ampio menù una varietà irresistibile di pizze creative, affiancate da specialità sfiziose come hamburger, cotolette, taglieri e finger food. Il locale dispone di tre sale accoglienti, e grazie ai suoi ampi spazi può ospitare su prenotazione eventi come cene aziendali, compleanni e feste di laurea. Proseguite la lettura se desiderate scoprire di più su orari, menù e prezzi.

Location & Orari

Beato Te Milano è una pizzeria molto apprezzata dai milanesi, non solo per l’originalità del menù, il quale unisce tradizione e innovazione, ma anche per l’ambiente rilassato e informale, in cui sentirsi a casa. Il ristorante si trova a Milano in via Sant’Anatalone 16 e apre tutti i giorni dal lunedì alla domenica, sia a pranzo (dalle 12 alle 14:30) che a cena (dalle 19.30 alle 23).

Menù

Il motivo principale per cui Beato Te Milano è diventato un punto di riferimento per chi desidera assaporare una buona pizza a Milano, è sicuramente il menù che accoglie i gusti e le esigenze di tutti.

Uno dei primi aspetti da considerare è la possibilità di poter personalizzare la propria pizza scegliendo il tipo di impasto, tra 8 opzioni diverse: classico, ai cereali, al Kamut, ai cereali e quinoa, al pomodoro, alla canapa e al nero di seppia, queste ultime disponibili anche in versione senza glutine. Il sovraprezzo varia da € 2,50 a € 3,50, in base alla complessità dell’impasto.

La possibilità di scegliere il tipo di impasto è resa disponibile per tutte le pizze classiche presenti in menù, il cui prezzo varia da € 8,50 per una Margherita a € 13,50 per la Beato Te: una speciale pizza con base rossa, condita con pomodorini, bocconcini di bufala campana, rucola, prosciutto crudo di Parma, grana padano in scaglie e glassa di aceto balsamico di Modena.

Il fiore all’occhiello del Beato Te Milano sono le pizze gourmet. Il menù ne include attualmente 30: l’ultima arrivata, chiamata Mare Nostrum, è una focaccia al nero di seppia, condita con stracciatella, gambero rosso di Mazara, perlage di tartufo e crescione, il tutto accompagnato da una citronette al lime che esalta il sapore del mare. Il prezzo delle pizze gourmet, data la loro complessità, è più elevato rispetto a quello delle classiche, e varia da € 10,50 a € 28,00.

Oltre alle pizze, da Beato Te Milano è possibile gustare altre specialità, tra cui: