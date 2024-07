Torta tenerina: la ricetta tradizionale del dolce tipico di Ferrara

Descrizione

La torta tenerina è un famoso dolce ferrarese, che venne preparato per la prima volta agli inizi del ‘900 in onore della principessa Elena Petrovich del Montenegro, moglie di Vittorio Emanuele III. La tradizionale tenerina si prepara con soli quattro ingredienti: cioccolato fondente, burro, zucchero, uova e pochissima farina. L’assenza del lievito fa sì che la torta rimanga molto bassa anche dopo la cottura e si crei in superficie una croccante crosticina, che la mantiene umida e profumata al suo interno.