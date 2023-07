Quanto si spende per mangiare all'Osteria Candalla a Camaiore in provincia di Lucca? Menù e prezzi del famoso ristorante toscano immerso nel verde.

Osteria Candalla è un famoso locale che si trova a Camaiore, un comune in provincia di Lucca situato nella Versilia storica, tra le colline e il mare. Il ristorante sorge tra le mura di un antico mulino, lungo le sponde del Rio Lombricese, e propone una cucina semplice e genuina, principalmente a base di carne e prodotti locali, che unisce tradizione toscana e innovazione. Osteria Candalla è un luogo esclusivo in cui poter pranzare o cenare immersi nel verde, godendosi i profumi della natura e il rumore dell’acqua. Proseguite la lettura per scoprire quali piatti propone l’osteria nel suo menù e quanto si spende in media.

La location

Il ristorante si trova in via di Candalla 264, immerso in uno spazio incontaminato alle pendici dei monti di Camariore. Sono presenti due sale interne, in cui si respira un’atmosfera calda e accogliente, e un incantevole spazio esterno con terrazzamenti disposti luongo la sponda del fiume, in cui poter cenare in estate o godersi un aperitivo al tramonto.

La filosofia del ristorante

Osteria Candalla è un ristorante in pieno stile toscano, che propone una cucina semplice ma di qualità, che predilige i prodotti del territorio, (carni, salumi e formaggi), e verdure di stagione, abbinate a spezie ed erbe aromatiche.

Il menù offre un’ampia varietà di piatti che traggono ispirazione dai sapori autentici della cucina toscana, pur lasciando spazio alla creatività e all’innovazione, così da garantire un’esperienza culinaria unica del suo genere, con abbinamenti inediti e sapori a contrasto.

Il menù e i prezzi

Nel menù sono presenti diversi antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci. Come da tradizione toscana, spiccano i piatti a base di carne, ma ampio spazio viene lasciato anche alle proposte vegeteriane, come la parmigiana di zucca con radicchio trevigiano e pecorino.

Tra gli antipasti è presente i pregiato Prosciutto di cinta senese servito con la focaccia, una gustosa selezione di formaggi e altre proposte più creative, come l’uovo in camicia con crema di asparagi e cialda di parmigiano e il carciofo ripieno su crema di porri e patate con briciole di taralli.

Tra i primi piatti spiccano i tordelli camaioresi al ragù di cinta e chianina, seguiti dalle immancabili pappardelle al ragù di cinghiale. Se si vuole optare per un primo vegetariano, il menù propone la zuppa di cipolle rosa in crosta di sfoglia, i testaroli ai grani antichi con pesto di cavolo nero e noci e la lasagna di carciofi e provola affumicata.

Passando ai secondi piatti, si può scegliere se ordinare un grande classico della cucina toscana come il peposo dell’Impruneta con purè di patate, oppure osare con qualcosa di più audace, come il cube roll (costata di manzo marezzata e disossata) con erbette saltate

e salsa alla maitre d’hotel.

I prezzi variano da 12 € a 15 € per gli antipasti e i primi piatti, fino a un massimo di 25 € per i secondi piatti. Mediamente, per una cena di spendono dai 40 € ai 60 €.