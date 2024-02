I migliori posti per un brunch delizioso a Milano

Il brunch è un’usanza americana e inglese, ma che ormai sta prendendo sempre più piede in Italia: in particolare a Milano è ormai un appuntamento fisso per molti, per concedersi un momento rilassato e lento durante una mattinata nel week end.

I migliori posti per un brunch a Milano

Milano, città alla moda e aperta a un via vai internazionale, ha accolto molto bene l’usanza del brunch, che ha conquistato sempre più abitanti della città: bacon croccante, bagel ripieni, torte e frutta fresca sono un ottimo modo per coccolarsi durante il week end.

Vediamo quali sono i posti migliori dove fare un brunch sostanzioso!

Sarpi Otto

Nella bella e vivace Chinatown, in zona Paolo Sarpi, si nasconde in una vietta, un locale accogliente, dove i tavoli e le sedie sono in legno, affiancati da piantine e piante che rendono l’ambiente fresco e moderno.

Il brunch qui prevede una formula, che consente di abbinare toast con topping squisiti, con verdurine o frutta fresca, dolci e bevande come caffè o succhi di frutta. Potrete fare il vostro ordine direttamente al bancone, insomma proprio come se foste a casa vostra!

Cocotte

Un locale grazioso e intimo, dove l’aria che si respira è quella provenzale: a rendere l’ambiente così delicato è un dipinto sulla parete, fiori di ciliegio di un rosa tenue, che ben si sposa con l’arredamento bianco circostante.

Il nome del locale fa riferimento alle cocotte, delle terrine di ghisa rotonde, dentro cui vengono servite le specialità del brunch americano.

Hygge

Un posto volto all’accoglienza e alla condivisione: il locale è molto informale, reso intimo e rilassato da vasetti con piantine rampicanti qua e là.

Al centro della sala c’è un tavolone lungo, dove si può consumare il proprio delizioso brunch condividendo qualcosa di nuovo con persone che non si conoscono!

MAG La Pusterla

Immerso tra piante rampicanti, MAG La Pusterla offre drink ricercati, abbinati ad una formula brunch che comprende sei tipi diversi di tapas.

Se avete voglia di passare una domenica mattina tranquilla, lontana dai rumori della città, questo piccolo angolo di paradiso fa per voi!

Ofelè

Un posto che sa di casa, che accoglie col profumo del caffè appena pronto e di torte appena sfornate, insomma una vera e propria coccola!

Per un brunch in compagnia o con la propria metà, Ofelè è il posto adatto per iniziare una domenica mattina con calma.