Dove mangiare la cotoletta a Milano: i ristoranti migliori

Se anche voi volete provare un piatto meneghino, leggete questo articolo per scoprire dove mangiare la cotoletta a Milano!

La cotoletta alla milanese, conosciuta anche come “orecchia di elefante” per via della sua forma e della sua grandezza, è uno dei piatti più gustosi e amati della cucina meneghina.

La carne, secondo la tradizione, è di vitello, in particolare il pezzo che viene utilizzato è la costoletta, che può essere servito con o senza l’osso.

Ciò che rende questo piatto così speciale è la panatura: la cotoletta viene impanata nel pan grattato a cui si aggiunge un uovo non salato, per poi essere immersa nel burro chiarificato, che le permette di ottenere una consistenza croccante all’esterno, ma morbida all’interno.

Dove mangiare la cotoletta a Milano

Se anche voi volete provare il piatto meneghino, leggete questo articolo per scoprire dove mangiare la cotoletta a Milano, nei ristoranti più belli e buoni della città.

Trattoria del Nuovo Macello

Dal 1959 gestita dalla stessa famiglia, la Trattoria del Nuovo Macello è sinonimo di tradizione e passione a Milano.

Qui potrete gustare la cotoletta sia nella versione con l’osso che senza, entrambe belle alte e rosate.

L’ambiente è molto accogliente, famigliare e intimo, perfetto per trascorrere una serata tra buon cibo e convivialità.

La Bettola di Piero

La Bettola di Piero è un’osteria dove la tradizione si percepisce in ogni angolo: il locale è arredato molto semplicemente con tovaglie a quadri bianche e rosse e sedie in legno, mentre il cibo è quello che ricorda la cucina della domenica in famiglia.

Il prezzo della cotoletta è ottimo, infatti si aggira sui 35 euro a persone.

Al Garghet

E’ un luogo speciale, intimo, accogliente, dove le luci sono soffuse e il personale è attento ai minimi dettagli per assicurare una cena impeccabile.

L’arredamento ricorda quello di montagna, dove il legno scuro e lucine appese creano un’atmosfera calda e avvolgente: vi consigliamo di prenotare un tavolo sotto Natale, o comunque d’inverno, quando il locale viene addobbato per le festività.

La cotoletta è davvero grande, forse meglio da dividere in due, con una panatura fragrante e leggera.

Antica Osteria Il Ronchettino

Stile shabby chic, arredamento sui toni del bianco, fanno dell’Antica Osteria Il Ronchettino una splendida cascina del ‘600.

D’estate potrete anche decidere di mangiare le specialità del locale, all’aperto, in un fiabesco giardino, curato e accogliente.

E’ un locale adatto a grandi pranzi e cene in famiglia o con gli amici, visto il grande spazio di cui dispone.

Consorzio Stoppani

Un locale che decide di portare in tavola i piatti e l’atmosfera delle sagre di paese, con cibi genuini e semplici.

La cotoletta ha un tocco speciale qui: infatti nella panatura lo chef ha aggiunto un ingrediente insolito, il pistacchio!