I migliori ristoranti dove mangiare a Pechino: la classifica

Abbiamo qualche consiglio per voi se siete in viaggio nella magnifica città di Pechino: ecco i ristoranti migliori dove mangiare!

La cucina cinese è una cucina antica, ricca di tradizione e di piatti diversi, ognuno legato alla zona a cui appartiene, fatta di condivisione.

Sapori delicati, piatti leggeri e anche sani, zuppe: insomma una cucina davvero variegata che riesce a soddisfare gusti di ogni tipo.

I migliori ristoranti dove mangiare a Pechino

Quale posto migliore se non la capitale della Cina, Pechino, per poter assaporare questa tradizione ed entrare nel vivo della cultura cinese?

Abbiamo qualche consiglio per voi se siete in viaggio in questa magnifica città: ecco i ristoranti migliori dove mangiare!

Xiang Nanluogu

Un ristorante molto informale, che rispecchia un ambiente conviviale e intimo: in questo locale potrete assaporare piatti semplici, tutti appartenenti alla tradizione cinese. Un must have da non perdere è sicuramente il famoso pollo al limone, una specialità della casa!

Il locale dispone anche di una terrazzina, perfetta per rendere l’esperienza ancora più unica.

Judian Chuanba

Si tratta di una catena di ristoranti, molto affermata a Pechino, che è formidabile per quanto riguarda la preparazione del chuan’r (spiedino): una specialità che i pechinesi adorano, spiedini di carne in grandi quantità, perfetti per una cena rilassata e tra amici.

Ristorante Yuebin

Un ristorante informale, dove la parola d’ordine è “cucina casalinga”: è proprio qui, in locali del genere, che riuscirete ad apprezzare realmente la cultura e la cucina del posto.

Potrete trovare piatti della tradizione, come per esempio il tofu fritto al wok e gli involtini di cavolo: una vera delizia!

Haiwanju

E’ una catena di ristoranti famosa per i suoi zhajiangmian (tagliolini in pasta di soia), gradevolmente umidi e molto saporiti.

Altre specialità che vi consigliamo di assaggiare qui sono le chips di amido fritte e il pulled pork di Pechino. Preparatevi a porzioni quasi esagerate!

Jubaoyuan

L’hotpot è un’esperienza culinaria in cui i clienti mettono gli ingredienti crudi in una pentola di brodo bollente, prima di immergerli in una salsa a base di pasta di sesamo: una pratica molto in voga a Pechino.

Jubaoyuan è uno dei ristoranti migliori dove provare questa specialità e vista la sua fama, vi consigliamo di prenotare con anticipo.