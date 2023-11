Quali sono i migliori ristoranti di Perugia in cui gustare piatti tipici della tradizione umbra? Ecco una lista di dieci proposte in cui andare a mangiare se ci si trova nel capoluogo dell’Umbria.

I migliori ristoranti di Perugia: dove assaporare la tradizione umbra

Osteria A Priori

Al civico 39 di via dei Priori, presso l’Osteria A Priori, è possibile trovare un menù tarato esclusivamente sulla tradizione culinaria umbra. Gli ingredienti usati in cucina, dai legumi ai formaggi, provengono tutti da produttori artigianali. Ai clienti, infatti, vengono serviti la fagiolina del Trasimeno, la lenticchia di Monteleone di Spoleto, il tartufo nero che accompagna gli strangozzi e molto altro ancora. Presso il locale, consigliato da Gambero Rosso, si può anche scegliere tra diversi vini e birre artigianali.

Civico25

Civico25 si trova, appunto, al 25 di via della Viola. Il wine bar, situato in pieno centro a Perugia e consigliato da Gambero Rosso, si articola su due piani. Il locale promuove le specialità regionali e propone ai clienti piatti come il tagliere di prosciutto tagliato al coltello, la variazione di polpette, la zuppa con la cipolla di Cannara, i ravioli con ragù di agnello, la guanciola di manzo in salsa verde o, ancora, le costine di maiale. Per quanto riguarda la carta dei vini, sono molte le etichette umbre e nazionali tra le quali scegliere.

Trattoria delle Grazie

Situata in via delle Grazie 48, la Trattoria delle Grazie offre ai clienti piatti come le acciughe all’aggiadda, i pansoti in salsa di noci, lo stoccafisso “Vecchia Perugia” e molto altro ancora. La location è nota per la sua atmosfera famigliare e accogliente.

Stella

Il vecchio ristorante di famiglia Stella, recentemente ristrutturato, si trova al 47a di via dei Narcisei. Come sottolineato da Gambero Rosso, la struttura ha scelto di scommettere su una ampia lista di vini composta da oltre 350 etichette nazionali e internazionali. In menù, si trovano piatti legati alla tradizione realizzati sempre con prodotti di stagione.

Luce Perugia

Uno dei migliori ristoranti di Perugia, secondo residenti e clienti, è Luce Perugia, in via Ulisse Rocchi 18. Presso il locale, i piatti tipici della tradizione umbra vengono attualizzati e reinterpretati. I clienti possono scegliere tra un menù à la carte e un menù degustazione. Tra le specialità della casa ci sono piccione arrostito, crepinette di bieta e fegatini, erbe spontanee, aceto di sirk e malvasia, oppure riso acquerello, aglio orsino, albicocche fermentate e monarda. Ottima anche la carta dei vini.

Ristorante Numero Zero

In via Benedetto Bonfigli 4, c’è Ristorante Numero Zero, aperto dalla Fondazione La Città del Sole, una onlus istituita nel 1998. L’obiettivo del progetto consiste nel coinvolgere in percorsi professionali inclusive anche persone che hanno difficoltà psichiatriche. Quello che durante il giorno è un centro psichiatrico, quindi, si trasforma di sera in un ristorante presso il quale collaborano professionisti della ristorazione e persone affette da disabilità mentale.

L’Acciuga

Noto per essere uno dei tre ristoranti umbri apprezzati dalla guida Michelin, L’Acciuga si trova in via Settevalli 217 e, nel 2021, ha ottenuto l’ambita stella grazie allo chef Marco Lagrimino. Il locale è dotato di una sala raffinata e contemporanea, con cucina a vista. È possibile provare due menù degustazione battezzati Conoscersi e Fidarsi.

Filo d’Olio

Al civico 4 di via del Cipresso, Filo d’Olio offre ai clienti una vasta gamma di pizze. L’ambiente, semplice ma curato, è perfetto per famiglie, per gruppi di amici ma anche per gli appassionati di cucina dai gusti più esigenti. Il pizzaiolo Leonardo Cariati realizza un impasto super idratato e lievitato fino a 36 ore.

Antica Porchetteria Granieri

In piazza Giacomo Matteotti 21, nel cuore di Perugia, è possibile trovare Antica Porchetteria Granieri. Il chioschetto ha una storia leggendaria molto cara ai perugini e non solo. nel 1916, ha ottenuto la prima licenza, come si legge sull’insegna, ma l’attività di norcineria di Francesco Granieri risale in realtà all’Ottocento. La carne di maiale viene cotta nel forno a legna nella fattoria di famiglia e lavorata direttamente dalla famiglia Granieri. Sia la porchetta che altri salumi artigianali vengono usati per farcire panini.

Bottega di Perugia

Al civico 4 di piazza Francesco Morlacchi, c’è Bottega di Perugia: una tappa ideale per gli amanti dei panini. La struttura, infatti, è specializzata nella farcitura di panini con salumi locali di ottima qualità. Nonostante le ridotte dimensioni del locale, Bottega di Perugia è situata in posizione strategica, nelle vicinanze della sempre affollata Piazza Morlacchi.