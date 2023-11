Quali sono i migliori ristoranti di Olbia da provare durante una visita di piacere o di lavoro nella città sarda? Ecco alcuni locali in cui andare mangiare.

Olbia: la lista dei migliori ristoranti

Anticas Licanzias

Al civico 12 di via Tigellio, si trova Anticas Licanzias, un ristorante a conduzione esclusivamente femminile che sorge nel cuore del centro storico di Olbia, tra i vicoli caratteristici della città, a ridosso di corso Umberto. Il locale offre piatti tipici della tradizione sarda. Presso la struttura, è possibile assaporare le focacce di produzione propria, primi fatti con pasta fresca della casa, il classico pane frattau o secondi come il maialetto da latte arrosto proveniente dalle campagne di Orgosolo.

Il Mattacchione

Da Il Mattacchione, in via Copenaghen 82, è possibile provare raffinati piatti tipici della cucina mediterranea che rendono omaggio ai prodotti della Sardegna. In menù, inoltre, ci sono numerosi vini sardi, serviti in una location elegante e moderna. La cucina è affidata alle sapienti mani dello chef Giuseppe Barracu che propone pietanze che spaziano dall’isola al nord Europa.

Don Carlos

Al civico 10 di via Torino, si trova il ristorante Don Carlos, presso il quale è possibile gustare le migliori carni del mondo cucinate su griglia a carbone, Smoked Bbq americano e Hamburgers. La steakhouse, infatti, è specializzata nella cottura alla brace di carni ricercate e sempre di ottima qualità. Tra le specialità della casa ci sono le empanadas, la carne-de-sol e molto altro ancora.

Art Academy

Il ristorante Art Academy, in via delle Terme 1, propone numerosi piatti tipici della cucina italiana e brasiliana. Presso il locale, è possibile assaporare gli esotici churrasco, tonno, polpo e molto altro ancora. Ottima anche la selezione di vini e birre. La struttura è dotata di una sala esterna allestita come una sorta di giardino e due salette interne per cenare.

Tweet Pizza&Bistrot

Situato in via Giovanni Antonio Medrano 3, c’è Tweet Pizza&Bistrot. Il locale, molto accogliente e caratteristico, offre ai clienti una vasta gamma di pizze in stile napoletano, preparate usando farine di alta qualità e lasciando lievitare a lungo gli impasti. Molto apprezzati, poi, sono gli antipasti e la carne servita presso il ristorante. In menù, sono presenti anche svariati vini, scelti tra le migliori etichette italiane, birre artigianali, rum e whisky.