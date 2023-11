Dove andare a mangiare in Trentino? Ecco una lista di ristoranti che offrono ai clienti piatti tipici della tradizione.

Quali sono i migliori ristoranti da provare in Trentino Alto Adige per gustare i piatti tipici della tradizione e respirare l’atmosfera caratteristica della regione? Ecco alcune proposte.

Trentino: i migliori ristoranti da provare

Maso Palù

Al civico 56 di via Graziani, a Brentonico, si trova il ristorante consigliato dalla Guida Michelin Maso Palù. Il locale, annesso all’azienda di famiglia specializzata nella produzione di mele biologiche, è arredato in modo accogliente e rustico. Attivo dal 1984, in menù ci sono piatti tipici della tradizione che vengono proposti ai clienti attraverso rivisitazioni moderne e fantasiose.

Casa del Vino della Vallagarina

Consigliato dalla Guida Micheline, Casa del Vino della Vallagarina è ubicato in piazza San Vincenzo 1 a Isera. Presso il locale, situato tra le mura seicentesche di Palazzo de Probizer, è possibile immergersi in sapori, profumi e vini della Vallagarina. La cucina si affida esclusivamente alla forma del singolo menù degustazione che cambia quotidianamente. Le pietanze prendono spunto dalle stagioni e dal territorio. In cantina, invece, ci sono tutti i produttori di vino della zona.

Aqua

Sul lungolago Conca d’Oro 11, a Torbole, c’è Aqua, un moderno locale dotato di una sala-veranda che offre una suggestiva vista sulla natura circostante. Dalla sala, infatti, è possibile ammirare l’acqua ravvivata dall’Ora, le vele e, sullo sfondo, le vette trentine. La cucina, di impronta contemporanea, è estremamente raffinata e punta su ingredienti di lago e di territorio.

Antiche Mure

In via Bastione 19, a Riva del Garda, Antiche Mura offre ai clienti la possibilità di assaporare una cucina contemporanea che viene ispirata dagli ingredienti del territorio e dal mare. Tra le specialità della casa presenti in menù è possibile trovare, ad esempio, carpaccio di scampi con yuzu, ricotta affumicata, fritto di lago, maialino da latte con soffice polenta e molto altro ancora.

Senso Alfio Ghezzi Mart

Al civico 43 di corso Bettini, a Rovereto, è possibile gustare le specialità del ristorante stellato Senso Alfio Ghezzi Mart. Lo chef trentino ha rivisitato i classici della tradizione regionale in chiave contemporanea. La location è estremamente suggestiva: la sala è situata all’interno della caffetteria del celebre Mart – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Di sera, il locale offre ai clienti un’unica proposta di degustazione. Le portate sono tutte caratterizzate da una forte matrice italiana e spaziano dalla carne al pesce di acqua dolce.