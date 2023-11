Quali sono i migliori ristoranti di Monza e Brianza da provare per un pranzo veloce o per una cena romantica? Ecco alcune proposte.

Quali sono i migliori ristoranti che si trovano a Monza e Brianza? Il capoluogo brianzolo è noto per essere la città dei reali, del parco e del Gran Premio d’Italia di Formula 1 ma è anche famoso per la sua cucina tipica che affonda le radici in un passato contadino. Ecco, quindi, una lista di dieci posti da provare.

Dove mangiare a Monza e Brianza: alla scoperta dei migliori ristoranti

Osteria del Cavolo

Uno dei più apprezzati ristoranti di Monza e Brianza è Osteria del Cavolo. Il locale, al civico 11 di civico Molini, propone una cucina di tradizione che punta tutto sui grandi classici della gastronomia della Lombardia. Il proprietario e sommelier del ristorante, Emiliano Genoncelli, cura con grande attenzione il menù e la cantina, composta da oltre 120 etichette nazionali e internazionali. Tra le specialità della casa, ci sono il risotto alla monzese con le cosce di quaglia arrostite, le tagliatelle sulla lepre al timo, la tartare di puledro con polenta e molto altro ancora.

Il Circolino di Monza

Al civico numero 4 di via Anita Garibaldi, si trova il ristorante Il Circolino di Monza. Il nuovo locale di Claudio Sadlersi trova nello stesso luogo in cui esisteva un vecchio circolo di paese in cui gli anziani giocavano a carte e bevevano bianchino. Presso il ristorante è possibile gustare pietanze come gli spaghettoni Verrigni al burro affumicato, ostrica e finocchio o il tonno rosso del Mediterraneo, daikon, infusione di pomodoro e cappero.

Saint

In Piazza Duomo 8 a Monza, in una posizione privilegiata di fronte alla basilica di San Giovanni Battista, si trova Saint.Recentemente inaugurato, il ristorante proietta il capoluogo brianzolo in un contesto internazionale. La location è stata arredata dall’importante studio inglese Spatial di Londra e si connota per la sua atmosfera futuristica che, però, preserva i tratti caratteristici del palazzo tutelato dalle Belle Arti. Il menù, elaborato dallo chef Michele Cioffi, offre ai clienti due percorsi di degustazione.

Antico Ristorante Fossati

Antico Ristorante Fossati, al civico 1 di via Emanuele Filiberto, è specializzato in piatti tipici della tradizione come cotoletta, casseuola, ossobuco, risotto alla milanese. Il locale vanta una storia secolare come testimonia la targa posta all’ingresso con la dedica a Ludovico il Moro. Era, infatti, la sua antica cascina di caccia, circondata da alberi secolari e protetta da mura possenti.

Villa Reale

In via Luciano Manara 25, a pochi passi dall’autodromo, si trova il ristorante-pizzeria e barbecue Villa Reale. Divenuto negli anni un punto di ritrovo per chi lavora o ama la Formula 1, a partire dal 1993, il locale è gestito dai fratelli Mario, Paola ed Eugenio Galbiati. Il menù spazia dai piatti tipici della cucina lombarda a una vasta proposta di carni nazionali ed estere che vengono cotte su un grande barbecue al carbone di legna. Durante i giorni del GP di Monza, non è escluso che i clienti possano incontrare piloti, direttori o membri del team di gara.