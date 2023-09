Moussaka greca tradizionale: ricetta semplice per Bimby

Descrizione

La moussaka è un gustoso sformato tipico della cucina greca, a base di melanzane, carne macinata, patate e besciamella. È un piatto sostanzioso e saporito, ideale da servire in un’occasione speciale sia come secondo piatto, sia come piatto unico. La ricetta originale è parecchio elaborata, ma con l’aiuto del Bimby, potete preparare la moussaka in modo semplice e veloce. Proseguite la lettura per scoprire quali ingredienti occorrono e tutti i passaggi!