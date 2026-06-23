Napoli, ucciso un giovane incensurato: indagini su una lite al calcetto

La vita di Lorenzo Spasiano, un giovane operaio di 21 anni, è stata spezzata in modo brutale davanti alla sua abitazione nel quartiere Miano di Napoli. Le indagini delle forze dell’ordine stanno cercando di fare luce su quanto accaduto, con una pista che punta verso una lite durante una partita di calcetto.

Lorenzo, incensurato e senza legami con ambienti criminali, è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace mentre si trovava davanti a casa sua in via Caprera. Nonostante i soccorsi immediati, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica dell’omicidio e identificare il responsabile. Una delle piste principali riguarda una lite avvenuta durante una partita di calcetto che potrebbe aver scatenato la violenza contro Lorenzo.

Gli investigatori stanno sentendo diversi giovani e giovanissimi, tra cui alcuni minorenni, che avrebbero partecipato o assistito alla partita. La dinamica dell’agguato suggerisce che il sicario potrebbe aver atteso il rientro a casa della vittima, sparando un unico colpo di pistola di medio calibro al torace.

La testimonianza del parroco

Don Salvatore Cinque, parroco della chiesa di Sant’Alfonso e San Gerardo, ha conosciuto bene Lorenzo. Il parroco ha raccontato che la madre del giovane, dopo aver sentito gli spari e le grida del figlio, è uscita di casa e l’ha trovato a terra privo di vita.

“E’ notizia che ci scuote e che ci addolora”, ha dichiarato don Salvatore con un filo di voce. “Parliamo di un ragazzo che ha sempre lavorato nel panificio di fronte alla chiesa e che non credo sia legato alla malavita. Lorenzo era un ragazzo mite, vivace come tutti i ragazzi del quartiere. Legarlo alla malavita non ce lo vedo anche perché la mattina si svegliava presto per andare al lavoro.”

La vita di Lorenzo Spasiano

Lorenzo Spasiano lavorava come operaio e non aveva alcun legame con ambienti criminali. Il giovane era conosciuto nel quartiere per la sua mitezza e vivacità. Suo fratello maggiore, Alfredo, ha frequentato la parrocchia, mentre Lorenzo bazzicava intorno alla chiesa senza essere un frequentatore assiduo.

La comunità di Miano è in shock per la tragica morte di Lorenzo. Il quartiere, storica roccaforte del clan Lo Russo, ha visto negli ultimi anni una decadenza dei sodalizi camorristici, ma le indagini non escludono alcun collegamento con ambienti criminali.

Gli investigatori stanno analizzando il cellulare di Lorenzo e raccogliendo testimonianze di familiari e amici per risalire al movente e all’autore dell’omicidio. La speranza è quella di arrivare presto a una svolta in questa tragica vicenda.