Lo chef del D'O Davide Oldani vede il settore enogastronomico italiano in ottima salute, con molti giovani e un futuro legato alla qualità.

Il settore enogastronomico italiano è in ottima salute, secondo lo chef del D’O Davide Oldani. Lo ha detto a margine della presentazione della Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, svoltasi all’HangarBicocca di Milano.

Il ruolo dei giovani nella ristorazione

Oldani ha spiegato che il settore cresce soprattutto grazie a un grande fermento di giovani. “Il settore enogastronomico in Italia è in ottima salute, soprattutto perché c’è un grosso fermento di giovani.”

Lo chef ha aggiunto di credere molto nel lasciar fare ai giovani: “Io credo molto nel lasciar fare ai giovani, e penso che il futuro sia ipotecato sulla qualità”.

La Guida d’Italia 2027 e il punteggio al D’O

Alla presentazione della Guida, Oldani ha ottenuto il massimo punteggio, 20/20. Commentando la nuova edizione, ha parlato di maggiori opportunità per chi viaggia in Italia: “È molto positivo che ci siano più opportunità per le persone che vengono in Italia o che sono in Italia di girare e di trovare dei ristoranti di qualità che fanno fare anche esperienze gastronomiche contemporanee”.

Le parole di Oldani sono una valutazione personale sul momento del settore. Per chi vuole farsi un’idea dei ristoranti premiati e dei criteri della Guida, il riferimento diretto resta la Guida d’Italia 2027 de L’Espresso.