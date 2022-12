Descrizione

I paccheri con zucca, gorgonzola e noci sono un primo piatto cremoso, appetitoso e ricco di gusto, che si prepara in soli 30 minuti con alcuni degli ingredienti autunnali più amati di sempre. La zucca conferisce al piatto una gradevole nota dolce e aromatica, mentre il gorgonzola regala una sferzata di gusto e con la sua cremosità crea un piacevole contrasto con la granella croccante di noci. Non vi resta che provarli: sono perfetti per una cena con amici ma anche da servire nelle grandi occasioni.