Descrizione

I bastoncini di zucchero (candy canes) sono dei classici dolcetti natalizi che si preparano con pochi ingredienti: zucchero a velo, albumi, glucosio e colorante alimentare. Si trovano in commercio in diversi gusti e colori, ma se volete provare la soddisfazione di prepararli in casa, seguite passo dopo passo la nostra ricetta. Vi sveliamo come creare dei deliziosi bastoncini zuccherosi da appendere all’albero di Natale, regalare ai bambini o servire come dessert con della panna montata o del gelato alla vaniglia.