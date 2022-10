Descrizione

La stagione fredda è il periodo dell’anno ideale per dedicarsi alla preparazione di tutti quei piatti ricchi ed elaborati che in estate inevitabilmente vengono sostituiti con ricette più fresche e leggere. Uno dei piatti più gustosi che possiate provare in autunno sono i paccheri pasticciati alla zucca con olive e capperi: una sformato cremoso di pasta gratinata al forno con l’aggiunta di besciamella e formaggio filante, che ha come protagonista uno degli ortaggi più amati della stagione.