Descrizione

Il pistoccu è un tradizionale pane tipico della Sardegna, che si presenta in sfoglie rustiche di forma tonda o rettangolare. Rispetto al pane carasau, il pistoccu sardo rimane più duro e croccante, e per questo spesso viene condito con pomodoro fresco o inzuppato nelle minestre. Prepararlo in casa non è complesso, ma richiede l’uso del forno a temperature molto alte: la sfoglia di pane deve gonfiarsi, così da poter essere divisa in due metà che saranno più tostate separatamente. Scopriamo insieme come procedere, passo dopo passo.