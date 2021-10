Descrizione

La parmigiana di alici è una squisita variante della tradizionale parmigiana di melanzane, un primo piatto celebre in tutto il modo, la cui origine è tutt’ora contesa tra la Campania, la Sicilia e l’Emilia Romagna. Come è facile immaginare, la parmigiana di alici ha come ingrediente portante il pesce fresco, unito al classico condimento di pomodoro e formaggio. Scoprite come prepararla alla regola d’arte, secondo la ricetta napoletana.