Parmigiano Reggiano: posso mangiarlo se sono intollerante al lattosio?

Il Parmigiano Reggiano è uno degli alimenti più consumati in cucina, è quindi importante sapere se chi è intollerante al lattosio può mangiarlo.

Il 50% degli italiani è intollerante al lattosio ma il Parmigiano Reggiano non crea nessun disturbo per queste persone. È infatti uno degli alimenti più presenti e più consumati in cucina.

Lattosio e Caseina sono la stessa cosa?

No, lattosio e caseina non sono la stessa cosa.

La prima è uno zucchero, la seconda è una proteina.

Il lattosio può far scaturire intolleranze mentre la caseina può causare vere e proprie reazioni allergiche.

Gli intolleranti al lattosio possono mangiare il Parmigiano Reggiano?

Sì, il Parmigiano Reggiano è un formaggio naturalmente privo di lattosio.

La sua assenza è la naturale conseguenza del processo di stagionatura: nelle ore immediatamente successive alla caseificazione, la proliferazione di lattobacilli garantisce la totale fermentazione del lattosio presente nella cagliata.

Spuntini al Parmigiano Reggiano

Il Parmigiano Reggiano contiene una serie di nutrienti che fanno molto bene al fisico e alla nostra salute in generale. Se si tende a soffrire di pressione bassa o si ha necessità di un’integrazione proteica alla propria alimentazione, questo prodotto rappresenta la soluzione ideale.

