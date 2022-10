Tante ricette dall'antipasto al dolce per creare un perfetto menù a tema Halloween utilizzando come ingrediente principale la zucca.

Per chi ama cucinare, Halloween non è solo un’occasione per divertirsi in compagnia, decorare la casa e immergersi nella magica atmosfera autunnale, ma è anche una giornata in cui mettere alla prova le proprie doti culinarie e provare nuovi piatti a tema da fare assaggiare a parenti, amici e vicini di casa.

Se non volete limitarvi a preparare i soliti dolcetti da offrire ai bambini che bussano alla porta, ma volete organizzare una vera e propria cena a tema Halloween, ecco una selezione di sfiziose ricette a base di zucca con le quali riuscirete a deliziare tutti i vostri ospiti.

Antipasti

L’antipasto durante una cena a tema è quasi più importante dei primi e dei secondi piatti: occorre che sia sfizioso, originale e che rappresenti al meglio il tema del menù.

Se avete scelto di rendere la zucca protagonista della vostra cena a tema Halloween, l’antipasto migliore che possiate portare in tavola solo indubbiamente le zucchette di riso, che potete arricchire con l’aggiunta di un cubetto di provola, scamorza o mozzarella per ottenere un cuore morbido e filante.

Insieme alle zucchette potete stuzzicare il palato dei vostri ospiti proponendo una gustosa alternativa alle classiche chips di patate: gli sticks di zucca al forno, ottimi da servire con della salsa ketchup.

Primi piatti

Di primi piatti a base di zucca ne esistono un’infinità, ma per una cena di Halloween di successo non ci si può limitare a una semplice pasta, risotto o zuppa: occorre essere più audaci e sperimentare una ricetta che possa letteralmente stregare grandi e piccini.

Potete optare per la zucca ripiena di riso cotta al forno con l’aggiunta di formaggio filante, eventualmente anche nella versione vegetariana senza pancetta.

Se non volete rinunciare all’idea di servire una zuppa come primo piatto, potete utilizzare una la zucca vuota a mo’ di tegame per servire una deliziosa vellutata di zucca.

Secondi piatti e contorni

La zucca si presta alla preparazione non solo di antipasti e primi piatti, ma anche di gustosi secondi piatti vegetariani o vegani, come lo strudel salato alla zucca e le cotolette di zucca al forno dalla panatura dorata e croccante, che potete servire con della zucca sabbiosa al forno, da accompagnare come contorno a una fresca insalata di stagione.

Dolci

Che cena di Halloween sarebbe, se a fine pasto non venisse servito il dolce? Insieme ai tanti dolcetti a tema, potete deliziare i vostri ospiti servendo loro una fetta di torta al cacao, zucca e arancia, o delle gustose sfogliatine a forma di zucca, farcite con marmellata di mele e zucca.