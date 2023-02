Descrizione

La pasta al burro e limone è un primo piatto facilissimo da preparare, ma dal gusto e profumo intenso. È così semplice che la si può preparare in soli 10 minuti e servire in qualsiasi occasione. Questa deliziosa pasta mantecata al burro con scorza di limone e prezzemolo fresco è perfetta da portare in tavola durante una cena in compagnia, abbinata a un secondo di pesce, ma non solo: è un’ottima opzione anche per un pranzo dell’ultimo minuto, veloce ma sfizioso.