Descrizione

L’entrecote argentina alla griglia è un tradizionale secondo piatto che si prepara con il controfiletto di manzo: un taglio pregiato e saporito che si ricava dalla lombata del bovino e si contraddistingue per le sue venature di grasso che contribuiscono a mantenere carne tenera e succulenta. L’entrecote è ideale da cuocere alla griglia o alla piastra, in quanto la cottura breve ne preserva la bontà e consente di apprezzarne al meglio il gusto. Scoprite come prepararla e servitela con un’ottima salsa per carne come la chimichurri.