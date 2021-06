Descrizione

La pasta con fagiolini è un primo piatto vegano che, dietro la sua semplicità, nasconde un sapore intenso e stuzzicante, capace di stuzzicare anche i palati più raffinati. Merito dei pomodori secchi e della granella tostata di mandorle, che aggiungono una nota di sapidità e croccantezza in più. Scoprite la ricetta e come cucinare in pochi minuti questo squisito primo piatto estivo.