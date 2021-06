Descrizione

Le palline al cocco e lamponi sono dei deliziosi dolcetti dal sapore esotico, farciti con lamponi freschi e interi, ideali da gustare come snack o dessert in qualunque occasione e momento della giornata. Queste morbide praline di farina di cocco e mascarpone sono così piccole e invitanti che una tira l’altra: perfette da servire con una tazza di tè o concedersi durante una pausa, in alternativa al solito cioccolatino. Non perdete occasione di provarle!