Note

Se non trovate i funghi shiitake freschi, potete sostituirli con 30 g di funghi shiitake essiccati, da far reidratare per alcune ore in acqua fredda prima della cottura.

Volete aggiungere una nota di gusto irresistibile a questo piatto? Unite anche del tofu affumicato tagliato a cubetti piccoli e fato rosolare in padella con un filo d’olio fino a diventare leggermente croccante in superficie.

Provate anche il risotto con funghi shiitake freschi e i funghi shiitake trifolati.