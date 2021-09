Descrizione

Tante verdure saltate in padella, panna fresca e parmigiano: in soli 30 minuti potete preparare la gustosa pasta con peperoni e zucchine, un primo piatto vegetariano di tutto rispetto, adatto a un pranzo in famiglia o una cena con gli amici. Con la vivacità dei suoi colori e con la sua irresistibile cremosità porta in tavola il buonumore e mette d’accordo grandi e piccini.