Un piatto simbolo della tradizione romana

La pasta e broccoli in brodo d’arzilla è un piatto che racchiude in sé la storia e la cultura della cucina giudaico-romana. Questo piatto, tipico della cena della Vigilia di Natale, è un perfetto esempio di come ingredienti semplici possano dar vita a un’esperienza gastronomica ricca di sapori. La combinazione di pasta, broccoli e arzilla crea un’armonia unica che conquista il palato di chiunque lo assaggi.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto per quattro persone, avrai bisogno di: 400 grammi di pasta (preferibilmente spaghetti spezzati), 800-1000 grammi di arzilla intera, 600 grammi di broccolo romanesco, e una selezione di odori come carota, sedano, cipolla e prezzemolo. Non dimenticare gli spicchi d’aglio, filetti di acciughe, pomodori pelati, peperoncino, olio extravergine d’oliva, sale e pepe nero.

La preparazione inizia con la cottura dell’arzilla in acqua bollente insieme agli odori, per circa 5-7 minuti. Nel frattempo, in un tegame, si prepara un soffritto con olio e aglio, a cui si aggiungono le acciughe e i pomodori. I broccoli, lavati e divisi in cimette, vengono poi uniti al soffritto, insieme all’arzilla a pezzi, creando un mix di sapori che si amalgamano perfettamente.

Il tocco finale: la pasta

Una volta che il brodo ha raggiunto la giusta consistenza, si aggiunge la pasta e si continua a mescolare, versando gradualmente l’acqua di cottura dell’arzilla. Questo passaggio è fondamentale per garantire che la pasta assorba tutti i sapori del brodo. Al termine della cottura, si manteca il tutto nel tegame, assicurandosi che ogni pezzo di pasta sia ben ricoperto dal condimento.

Per servire, non dimenticare di spolverare con pecorino romano grattugiato e pepe nero. Questo piatto non è solo un pasto, ma un vero e proprio viaggio nei sapori della tradizione romana, perfetto per le festività e per ogni occasione speciale.