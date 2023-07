Descrizione

Non sapete più come condire la pasta fredda e siete in cerca di ispirazione? Oggi vi proponiamo un mix equilibrato, gustoso e leggero, che ha come protagonista la salsa di soia, ma non solo. Scegliete il formato di pasta che preferite e assicuratevi di avere a disposizione un panetto di tofu affumicato (in alternativa potete utilizzare anche il tofu al naturale), pomodorini, olive nere e basilico fresco. Con il suo gusto intenso, la sua freschezza e il suo profumo aromatico, non potrà che conquistarvi!