Descrizione

Il piatto unico per eccellenza in estate? L’insalata di riso naturalmente: facile fa preparare, gustosa e personalizzabile in mille modi diversi. Oggi vi proponiamo un gustoso condimento per la vostra insalata di riso basmati, che metterà d’accordo tutta la famiglia: tonno e verdure, cipolla rossa, prezzemolo fresco e succo di limone. Per quanto riguarda le verdure, potete scegliere quelle che preferite: noi abbiamo scelto zucchine e peperoni, ma sentitevi liberi di sperimentare con ciò che avete in frigo, per ricreare la vostra personalissima insalata di riso estiva.