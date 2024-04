Pasta frolla per crostata morbida con Bimby: come prepararla

Avete voglia di preparare una crostata morbida per la colazione o la merenda? Ecco la ricetta per ottenere un impasto perfetto con il Bimby.

La crostata morbida è uno dei dolci più amati da grandi e piccoli, per la sua irresistibile friabilità e per il suo profumo avvolgente e nostalgico. La buona riuscita di questo dessert dipende dalla lavorazione della pasta frolla, che deve essere rapida e decisa: se il burro si scalda troppo e la farina viene impastata a lungo, il flop è assicurato. Se non avete tempo di mettere le mani in pasta, ma non volete rinunciare al dolce per la colazione, ecco la ricetta che fa per voi: vi spieghiamo del dettaglio come preparare la pasta frolla per crostata morbida con il Bimby.

Pasta frolla per crostata morbida Bimby: ricetta

Preparare l’impasto per la crostata non è sempre un’impresa facile. Fortunatamente, con un buon alleato in cucina, è possibile ottenere un dessert squisito.

Ingredienti

300 g di farina 00;

125 g di burro freddo;

125 g di zucchero semolato;

1 uovo intero;

1 tuorlo;

un pizzico di sale;

1 bustina di vanillina o la scorza grattugiata di un limone (facoltativo).

Procedimento