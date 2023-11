Volete organizzare in casa un aperitivo con gli amici in perfetto stile spagnolo? Tra i tanti tapas che potete portare in tavola, non possono mancare le irresistibili patatas bravas. Esse, di solito, si gustano ancora calde e accompagnare, a piacere, con una ricca salsa al pomodoro. Prepararle non è affatto complicato. Si tratta, infatti, di un piatto cucinato in padella con olio extravergine d’oliva e paprika: molto semplice e veloce da realizzare. La ricetta originale delle patatas bravas non ha più segreti: vediamo insieme il procedimento.

Patatas bravas ricetta originale: ingredienti

1 kg di patate a pasta gialla;

4 cucchiai di passata di pomodoro;

1 cucchiaio di paprika dolce;

1 cucchiaio di paprika piccante;

2 cucchiai di aceto di vino rosso;

q.b. olio extravergine d’oliva;

q.b. sale e pepe.

Patatas bravas ricetta originale: preparazione