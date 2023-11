Quali sono i migliori ristoranti di pesce sul mare a Rimini da provare per un pranzo veloce o per una cena romantica all’insegna del gusto?

Ristoranti di pesce sul mare: le migliori proposte di Rimini

Battigia 46

Da Battigia 46, al civico 22 di Lungomare Murri, è possibile ordinare piatti a base di pesce – ma anche pasta e pizza – stando direttamente sulla spiaggia. Il ristorante, infatti, dispone di un ampio patio che dà direttamente sul mare.

AmoRimini

Al civico 15 di Lungomare Augusto Murri, si trova AmoRimini. Il ristorante, specializzato in piatti a base di pesce, è dotato di un gazebo che offre una incredibile vista sul mare. Presso il locale, è possibile gustare piatti come cannelli gratinati, fritto di pesce pastellato e croccante o i sardoncini con la piada, un classico della cucina del posto. Gli ambienti sono arredati in stile moderno e confortevole mentre la cantina è alquanto ampia e composta da molte etichette locali.

4 Colonne

In viale Ortigara 65, residenti e turisti possono fermarsi a pranzare o cenare al 4 Colonne di Rimini. I clienti possono godersi la vista sulla darsena che viene offerta dai tavoli situati all’esterno della location mentre assaporano piatti a base di mare, sorseggiando un buon vino.

Ricci di Mare

Su Lungomare Spadazzi, in zona 142/143, è possibile trovare Bagni Ricci, dotato anche dell’incredibile ristorante con vista sul mare Ricci di mare presso il quale si possono gustare pietanze a base di pesce e non solo. Tra le specialità della casa da sperimentare, insieme a un buon calice di vino bianco, ci sono la carbonara di mare, gli spaghetti aglio olio e peperoncino su battuta di gambero viola, il fritto di pesce e molto altro ancora.

Guido

Il ristorante stellato Guido, sempre in Lungomare Spadazzi 12, è curato sin nei minimi dettagli. Presso la location, elegante e raffinata, è possibile provare la cucina marinara dell’Adriatico, sostenuta da grandi vini bianchi e bollicine. Il ristorante propone due menù degustazione da sei e da nove portate oppure il classico menù à la carte. Tra le specialità della casa ci sono classici come “La canocchia si ricorda il gratin” o la “Pasta alla Marinara”.