Le patate al forno sono un contorno gustoso semplice ed economico da realizzare, un piatto golosissimo, si accompagna a tanti secondi piatti come l’arrosto e carni in generale, ma anche con il pesce grigliato o per esempio ai pomodori ripieni al forno.

Essendo un contorno tra i più classici, sono gli ingredienti quelli che fanno la differenza sulla buona riuscita del nostro piatto, oltre alla perfetta esecuzione dei semplici ma fondamentali passi da eseguire per cucinare le patate al forno.

In questa guida saranno riportati oltre la ricetta e gli utensili che occorrono per realizzare un ottimo contorno anche la preparazione e alcuni consigli per cucinare in modo perfetto le patate al forno.

Patate al forno veloci

Ingredienti

Per poter realizzare il nostro contorno dobbiamo procurarci gli ingredienti che comporranno il piatto e anche dei semplici utensili per la lavorazione che vengono riportati di seguito:

Patate a pasta gialla 1Kg;

Aglio 2 spicchi;

rosmarino 2 rametti;

timo 2 rametti;

Olio extra vergine di oliva 30gr;

Sale q.b.

Preparazione

Prima di procedere alla preparazione, raccomandiamo di acquistare le patate a pasta gialla perché sono più compatte e meno farinose rispetto a quelle a pasta bianca. Ora che abbiamo tutto quello che ci occorre andiamo a realizzare le nostre patate al forno.

La prima cosa da fare è lavare bene le patate togliendo tutte le impurità, successivamente con un pela verdura o con un coltello andremo a sbucciare tutte le patate, nel frattempo verseremo dell’acqua in una pentola per portarla ad ebollizione. Mentre l’acqua si riscalda il passo successivo da fare è quello di trasformare le patate sbucciate in tanti cubetti di forma irregolare, per fare questo prendiamo una patata la dividiamo a metà poi a quarti e successivamente a cubetti. Appena l’acqua all’interno della pentola bolle, immergiamo i nostri cubetti di patate, li facciamo sbollentare per circa 5 minuti. Dopodiché con una schiumarola li toglieremo dalla pentola facendo scolare bene l’acqua e li andremo a mettere in una ciotola, qui andremo a speziare con il timo i nostri cubetti di patate, aggiungeremo dell’olio e sale q.b. e con un cucchiaio andremo a mescolare tutti gli ingredienti. Accendiamo il forno con preriscaldamento a 200°C mantenendo al suo interno la teglia dove andremo a mettere i cubetti di patate. Quando il forno è arrivato alla temperatura prefissata, andremo ad estrarre la teglia, verseremo un goccio di olio per ungere il fondo della teglia e subito dopo verseremo i cubetti di patate preparate in precedenza. Aggiungendo in questa fase due ramoscelli di rosmarino e due spicchi di aglio con la buccia, lasciate cuocere per circa 1 ora a 200°C con forno ventilato, durante la cottura mescolate le patate ogni 15 minuti circa in modo da rendere più omogenea possibile la doratura delle patate al forno. Quando le patate sono alla giusta cottura, togliete la teglia dal forno lasciatele stiepidire per alcuni istanti, togliete i due spicchi di aglio e voilà pronte in tavola, buon appetito!

Alla ricetta delle patate al forno che abbiamo riportato possono essere facilmente apportate modifiche, magari arricchendo il piatto con altri ingredienti per esempio con dei cubetti o striscioline di pancetta o anche con cipolle, insomma potete sbizzarrire la vostra fantasia per dare aromi e contrasti diversi al vostro piatto, questo è possibile anche grazie al sapore dolce e delicato della patata che si lega bene con tantissimi ingredienti.

Valori nutrizionali