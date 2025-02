Scopri come utilizzare gli scarti in cucina e risparmiare sul cibo con il nostro corso

Il problema dello spreco alimentare in Italia

In Italia, lo spreco alimentare rappresenta una questione di grande rilevanza. Ogni anno, si stima che vengano gettati via circa 140 euro di cibo per persona. Questo non solo ha un impatto economico significativo, ma contribuisce anche a un problema ambientale crescente. Ridurre lo spreco alimentare è diventato un obiettivo fondamentale per molti, e un modo efficace per farlo è imparare a utilizzare al meglio gli ingredienti che spesso consideriamo scarti.

Il corso di cucina vegana di Vegolosi.it

Il corso di cucina vegana organizzato da Vegolosi.it, condotto dalla chef Sonia Maccagnola, offre un’opportunità unica per apprendere come trasformare gli scarti in piatti deliziosi. Si svolgerà il 19 marzo e sarà disponibile anche in registrazione, permettendo a tutti di partecipare comodamente da casa. Durante il corso, i partecipanti impareranno a realizzare quattro ricette vegane utilizzando ingredienti che normalmente verrebbero scartati, come gambi di broccoli, bucce di frutta e altro ancora.

Le ricette e le tecniche di recupero

Durante il corso, i partecipanti non solo impareranno a cucinare, ma anche a riconoscere quali parti degli alimenti sono commestibili e quali no. La chef Sonia Maccagnola condividerà tecniche di conservazione e preparazione, oltre a suggerimenti pratici per evitare lo spreco alimentare in casa. Sarà un’occasione per scambiare idee e trucchi su come ottimizzare l’uso degli ingredienti e ridurre i rifiuti alimentari.

Un investimento per il futuro

Il costo del corso è di 39 euro, un investimento che può portare a un risparmio significativo nel lungo termine. Imparare a cucinare in modo sostenibile non solo aiuta il portafoglio, ma contribuisce anche a un ambiente più sano. Con la guida esperta di Sonia Maccagnola e il supporto della redazione di Vegolosi.it, i partecipanti avranno accesso a una vasta gamma di conoscenze e competenze culinarie.

Come partecipare e ulteriori informazioni

Per partecipare al corso, è possibile registrarsi direttamente sul sito di Vegolosi.it. Inoltre, gli abbonati al mensile Vegolosi MAG possono usufruire di sconti speciali. In caso di necessità, è possibile richiedere un rimborso entro un certo periodo, garantendo così una maggiore flessibilità. Non perdere l’occasione di imparare a cucinare in modo creativo e sostenibile!