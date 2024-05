Il peperoncino piccante calabrese sott’olio è una specialità gastronomica annoverata anche tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali. La ricetta nasce con l’intento di poter conservare quanto più a lungo possibile i peperoncini freschi, in modo da poterli utilizzare durante tutto l’anno per insaporire antipasti, primi e secondi piatti. Prepararli è semplicissimo: vediamo quali ingredienti occorrono e come procedere.

Peperoncino piccante calabrese sott’olio

Preparare il peperoncini sott’olio è tutt’altro che complesso, ma occorre rispettare attentamente il procedimento e non saltare alcun passaggio per garantire la salubrità e la buona conservazione del prodotto. Questa ricetta presenta un duplice vantaggio: potrete utilizzare non solo i peperoncini, ma anche l’olio, per condire in modo semplice e veloce pasta e bruschette.

Ingredienti

500 g di peperoncini piccanti calabresi;

250 g di aceto di vino bianco;

q.b. olio extravergine d’oliva;

4 cucchiai di sale fino.

Procedimento