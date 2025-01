Ingredienti e preparazione dei peperoni gratinati

I peperoni gratinati al forno sono un piatto versatile e saporito, perfetto come contorno o antipasto. La ricetta è semplice e richiede pochi ingredienti, rendendola ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. Per preparare questo piatto, avrai bisogno di peperoni rossi o gialli, pangrattato, erbe aromatiche, aglio e formaggio. Iniziamo con la preparazione dei peperoni: lavali accuratamente e tagliali a metà nel senso della lunghezza, mantenendo il picciolo. Rimuovi i semi e i filamenti bianchi interni, quindi oliate una teglia da forno e disponi i peperoni con la parte concava rivolta verso l’alto.

Il mix di sapori per il ripieno

Per il ripieno, trita insieme il prezzemolo, uno spicchio d’aglio sbucciato e il pangrattato. Aggiungi un pizzico di sale e mescola bene. Riempi i peperoni con questo mix, completando con cubetti di provola e un filo di olio d’oliva. La provola dolce è perfetta per un risultato filante, ma se preferisci un sapore più deciso, puoi sostituirla con Parmigiano reggiano grattugiato. Cuoci i peperoni nel forno ventilato a 180 gradi per circa 35 minuti, fino a quando non saranno dorati e croccanti in superficie.

Conservazione e varianti della ricetta

I peperoni gratinati possono essere conservati in frigorifero per quattro giorni in un contenitore coperto. Se desideri riscaldarli, basta metterli nel forno a 100 gradi per 10 minuti. Inoltre, puoi congelarli per un massimo di tre mesi: per servirli, lasciali scongelare a temperatura ambiente e poi riscaldali nel forno. Questa ricetta è estremamente versatile; puoi arricchirla con diverse erbe aromatiche come rosmarino, timo, maggiorana o basilico, per personalizzare il sapore secondo i tuoi gusti. Prova anche varianti come i peperoni ripieni di riso o il pesto di peperoni per un tocco creativo in cucina.