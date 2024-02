Dove mangiare i french toast a Milano per una colazione salata

La colazione salata, quella tipica americana, è una moda che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, forse per via della sua capacità saziante, oppure perchè riesce a trasportarci in America attraverso tradizioni e sapori.

Dove mangiare i french toast a Milano

Uno dei piatti forti della colazione americana sono sicuramente i french toast: fette di pane immerse in una miscela di latte e burro e poi fritti, con all’interno ciò che più si desidera, da qualcosa di salato a un ripieno dolce.

Ma dove mangiare i migliori french toast a Milano? Scopriamolo insieme!

California Bakery

Iniziamo subito con uno dei locali più famosi a Milano per aver portato la tradizione della colazione americana e del brunch: California Bakery, una catena di grande successo.

Qui potrete assaggiare degli ottimi french toast, accompagnati da pancake, uova strapazzate, muffin e molto altro.

Fancytoast

Lo dice il nome stesso, qui il protagonista è il toast, in ogni salsa e dalle dimensioni impressionanti! Perfetto per un brunch a metà mattina, in una location tranquilla e rilassante.

Mugs & co.

Una rilassante caffetteria in perfetto stile newyorkese, dove poter leggere un libro sorseggiando una spremuta d’arancia accompagnata ai french toast più buoni della zona, oppure a dei pancake, muffin. cheesecake. Da provare assolutamente!

Gelsomina

Un brunch in una pasticceria raffinata, in grado di offrire un rifugio dalla frenesia milanese: provate una colazione salata o un brunch di metà mattina, con prodotti genuini e sempre freschi.

Hygge

Un locale dedito alla condivisione, con un tavolone lungo centrale per ospitare gruppi di amici e non, proponendo brunch e colazioni sensazionali, dove il french toast è sicuramente uno dei piatti più buoni e sfiziosi!

Eppol

Per un clima un po’ più alla francese, tra baguette, formaggi e croissants, Eppol offre una soluzione brunch ottima, dove il french toast spicca per la sua bontà e fragranza. Fateci un salto per respirare un’aria sofisticata e rilassata!