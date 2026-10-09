Chef stellati bandiscono il salmone d’allevamento, evidenziando impatti ecologici e differenze nutrizionali, e promuovono scelte più responsabili.

Negli ultimi mesi una mobilitazione senza precedenti ha preso forma tra le cucine più prestigiose del mondo. Più di 160 chef provenienti da 26 paesi tra cui nomi celebri come Massimo BotturaJoan Roca e Alice Waters hanno sottoscritto una lettera aperta volta a rimuovere dal proprio menu il salmone d’allevamento in gabbia.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione no profit britannica WildFisch nell’ambito della campagna “Off The Table”, punta a far fronte a un problema ambientale che, secondo gli aderenti, è stato ignorato per troppo tempo.

Chef stellati e la petizione contro il salmone in gabbia

La firma della petizione è stata accompagnata da una comunicazione rivolta ai clienti: è ora di riscoprire specie ittiche locali, stagionali e selvatiche. Chef come Antonia Klugmann e Norbert Niederkofler hanno dichiarato che non serviranno più salmone proveniente da allevamenti intensivi finché non saranno introdotte pratiche più rispettose dell’ambiente. L’appello è stato trasmesso anche ai governi nazionali, chiedendo interventi normativi più stringenti sull’acquacoltura industriale.

Impatto ambientale dell’acquacoltura intensiva

Secondo i dati forniti da WildFisch, il 99 % del salmone atlantico venduto proviene da allevamenti in gabbie marine a rete aperta. Questo modello produce più di 200 000 tonnellate all’anno un valore destinato a raddoppiare entro il 2030. Le conseguenze sono molteplici: fuoriuscite di mangimi non consumati, residui di farmaci, proliferazione di parassiti marini e, soprattutto, la contaminazione genetica delle popolazioni selvatiche dovuta a fughe accidentali.

Nei fiumi scozzesi, la popolazione di salmoni selvaggi è diminuita del 70 % dal 2000, un segnale che l’attività di allevamento sta mettendo a rischio la biodiversità.

Dati sulla riduzione delle popolazioni selvatiche

Le stime indicano che le correnti migratorie dei salmoni selvaggi sono ostacolate dalle gabbie di allevamento, riducendo la disponibilità di cibo per predatori come orsi, aquile e lontre. Inoltre, l’uso di proteinati di pesce selvatico per alimentare gli stock di salmoni di fattoria crea squilibri nella catena alimentare, sottraendo risorse preziose alla pesca tradizionale.

Differenze nutrizionali fra salmone d’allevamento e selvaggio

Dal punto di vista della salute, il salmone allevato e quello selvatico non sono equivalenti. Il primo contiene una quantità di grasso totale fino a tre volte superiore rispetto al secondo, con una conseguente maggiore densità calorica. Questa differenza è legata alla composizione dei mangimi, ricchi di oli vegetali che aumentano l’apporto di omega-6 accanto agli omega-3 EPA e DHA.

Sebbene il salmone d’allevamento sia comunque una buona fonte di acidi grassi omega-3, il rapporto omega-6/omega-3 risulta spesso sbilanciato, un fattore critico in una dieta occidentale già ricca di omega-6.

Colorazione e contenuto di astaxantina

Un altro aspetto evidente è la differenza cromatica: il salmone selvatico presenta una carne di colore rosso intenso grazie all’astaxantina carotenoide acquisito tramite la catena alimentare naturale (crostacei e piccoli invertebrati). Il salmone d’allevamento, invece, è solitamente colorato artificialmente con pigmenti sintetici, risultando in una tonalità più chiara, spesso definita “rosa salmone”.

Per chi desidera continuare a gustare sushi o piatti a base di salmone senza contribuire all’impatto negativo dell’acquacoltura intensiva, esistono alternative “distensive”. Queste strutture permettono ai pesci di nuotare liberamente, offrono mangimi naturali e sono certificate dal Aquaculture Stewardship Council (ASC). Anche se rappresentano una quota ancora marginale del mercato, costituiscono un modello di acquacoltura responsabile che i consumatori possono scegliere per sostenere pratiche più etiche.