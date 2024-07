La polenta è un grande classico della cucina italiana, un piatto semplice e genuino di origini contadine, che ancora oggi riesce a conquistare il palato di grandi e piccoli. Per prepararla con la farina di mais bramata occorre tempo e pazienza nel mescolare, ma con un piccolo aiuto il problema si risolve. Ecco come preparare la polenta con Bimby TM31, buona quanto quella preparata con il classico paiolo in rame!

Polenta con Bimby TM31: come prepararla

Ecco gli ingredienti necessari per preparare la polenta per 4 persone, il procedimento e alcuni utili consigli per condirla.

Ingredienti

350 g di farina di mais bramata;

1300 ml di acqua;

20 g di olio extravergine d’oliva;

10 g di sale fino.

Procedimento

Versate nel boccale del Bimby l’acqua fredda e portatela a ebollizione impostando 100° e velocità 1 per 10 minuti. Non appena l’acqua inizia a bollire, aggiungete il sale e un cucchiaio di olio extravergine d’oliva dal foro del coperchio; Impostate il Bimby a velocità 2 e versate a pioggia la farina di mais gialla. Proseguite la cottura per circa 40 minuti, sempre a 100° velocità 2. Una volta pronta, trasferite la polenta all’interno di una teglia e conditela a piacere.

Consigli

La polenta è un piatto semplice che si presta a essere accompagnato con innumerevoli sughi e condimenti. Per un sapore più intenso, potete sostituire l’acqua con del brodo vegetale o brodo di carne, in particolare se decidete di gustarla con del ragù classico o della salsiccia. È ottima sia servita calda, arricchita con burro e formaggi a cubetti, oppure fredda, guarnita con pomodorini ciliegini, basilico fresco e pepe nero.

Decidete come servirla anche in base all’occasione: durante un pranzo domenicale, deliziate i vostri ospiti presentandola sopra un tagliere in legno e condendola con abbondante sugo al pomodoro, oppure optate per una variante autunnale con funghi freschi cotti in padella con pancetta. La polenta perfetta per un antipasto rustico è tagliata a fettine e fritta: ideale da proporre a mo’ di crostino, con formaggi freschi, olive, salumi e salse.