Descrizione

Le polenta chips cotte al forno sono uno snack semplice e sfizioso che piace a grandi e piccoli, perfetto da portare in tavola in ogni occasione come antipasto o gustoso finger food. La ricetta che vi proponiamo è facile e veloce da preparare, in quanto prevede l’utilizzo della farina di mais precotta. Pochi minuti del vostro tempo per ottenere delle chips dorate e fragranti, dall’aspetto rustico e appetitoso, ottime da gustare da sole o con delle salse. Non lasciatevele sfuggire!