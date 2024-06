Ti trovi a Parma o in provincia e non sai dove mangiare? Ecco i migliori ristoranti per gustare la cucina parmigiana!

Parma, riconosciuta come Città Creativa Unesco per la gastronomia, incarna l’essenza del “buon mangiare” e del “buon vivere”. Esplorare la sua cucina è un viaggio attraverso le eccellenze gastronomiche dell’Italia. Dai pregiati formaggi come il Parmigiano Reggiano al delizioso Prosciutto di Parma, ogni piatto è una celebrazione dei sapori autentici e delle tradizioni culinarie tramandate nel tempo.

Ma come scegliere il locale giusto? In questo articolo, esploreremo i migliori ristoranti di Parma e provincia dove poter gustare le prelibatezze locali. Preparati a un viaggio culinario indimenticabile!

Dove mangiare a Parma e provincia: i migliori ristoranti

Ristorante Parizzi

Da oltre settant’anni, il ristorante Parizzi è un punto di riferimento per l’alta cucina.

L’obiettivo dello chef Marco Parizzi è quello di reinterpretare in chiave innovativa e creativa i sapori autentici e le materie prime di alta qualità della regione. Semplicità e genuinità si fondono armoniosamente con ricercatezza e creatività nei piatti, offrendo un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Il menu propone un’ampia varietà di piatti che celebrano la tradizione culinaria del territorio. Consigliamo di optare per il menu degustazione, accompagnato da una selezione dei migliori vini italiani dalla loro cantina.

Indirizzo: Strada della Repubblica, 71

Brisla

Brisla Trattoria è la nuova promessa nella guida dei Ristoranti d’Italia 2024. Il suo nome, che significa “briciola” in dialetto parmense, racchiude l’essenza del legame intimo con il territorio.

Il menù segue le stagioni e il mercato locale: giovedì propone le rane, venerdì si dedica al pesce fresco del giorno e la domenica a pranzo offre le lasagne verdi al ragù di cortile e patate al rosmarino. Tra le specialità, che includono salumi selezionati con cura, anolini in brodo e tortelli di porri patata e tartufo, spicca la bomba di riso con ragù di piccione, già diventato un “must”.

L’atmosfera del locale è accogliente, con travi a vista e un’architettura divisa in due salette. Il servizio si distingue per la cortesia e la professionalità.

Indirizzo: Strada Luigi Carlo Farini, 41 /a

Borgo 20

Borgo 20 è un bistrot affascinante, situato in un pittoresco borgo accanto al Battistero e al Duomo.

Il locale, di dimensioni ridotte ma dall’atmosfera accogliente, unisce semplicità e modernità. La cucina propone piatti contemporanei, reinterpretando la tradizione con tecnica e creatività. Da non perdere il risotto mantecato alla parmigiana, gli gnocchi di patate con ortiche e lumache, e il tipico “cavall pisst“, ossia una tartare di carne equina condita con senape di Digione e capperi.

Da non perdere i loro dolci, come le sfere di passione con caramello salato e passion fruit.

In cantina si trovano etichette ben selezionate e una varietà di birre artigianali. Il servizio è giovane e informale, garantendo un’esperienza rilassante e piacevole.

Indirizzo: Borgo Venti Marzo, 14

Cortex Bistrot

Cortex Bistrot è un luogo contemporaneo dove il divertimento si unisce alla bontà dei sapori.

Qui potrai deliziarti con prelibatezze come il Prosciutto Sant’Ilario stagionato 30 mesi o il salame di Anselmo Bocchi. Da provare i plin di coniglio, con olive e asparagi, gli gnocchi alla ricotta e l’anatra.

Cortex accoglie i suoi ospiti in un ambiente dinamico e giovane, offrendo un servizio cordiale e competente nella selezione di vini artigianali provenienti da Italia e Francia.

Indirizzo: Borgo del Correggio, 20/B

Ai Due Platani

Il ristorante Ai Due Platani rappresenta un esempio vivido di trattoria contemporanea.

Guidato da una competenza e una conoscenza del mestiere senza pari, il locale abbraccia la cultura del territorio e della sua storia. Il rispetto assoluto per la qualità e la freschezza degli ingredienti è palpabile in ogni piatto, mentre l’attenzione al prezzo lo rende accessibile a tutti.

I tortelli alle erbette sono l’emblema della loro proposta culinaria, insieme ai salumi, agli anolini in brodo di Cappone e i secondi come la lingua di manzo e il maialino. Ai Due Platani vanta anche una cantina ricca di vini locali, nazionali e francesi.

Indirizzo: Strada Budellungo, 104/a

Antica Corte Pallavicina – Polesine Parmense

L’Antica Corte Pallavicina, situata a Polesine Parmense, è una location da favola che nel 2011 ha ricevuto la Stella della Guida Michelin.

Qui si vive un’esperienza a 360 gradi, con la visita imperdibile al Museo del Culatello e, soprattutto, con la sua cucina “gastrofluviale”, ispirata alle tradizioni locali. Potrete gustare i ravioletti di gallina fidentina cotti in vescica, un’antica tecnica francese, così come il porcelletto da latte di razza Nero Spigaroli, con la sua cotenna croccante, gamberi e germogli. Un vero tripudio di sapori e tradizione da non perdere!

Indirizzo: Strada Palazzo due Torri, 3

Al Vèdel – Colorno

Situato nella pittoresca località di Colorno, il ristorante Al Vèdel è un vero e proprio paradiso gastronomico.

Il menu è una celebrazione dei sapori stagionali, con un’attenzione particolare alle materie prime provenienti dalle produzioni locali e regionali. Dai prelibati Culatello di Zibello Dop e i salumi tipici, alle succulente carni della pianura, come maiale, manzo, pollo e oca, ogni piatto è una delizia per il palato.

Le sorprese non finiscono qui: il “Carrello dei Formaggi” presenta una selezione ricercata di latticini vaccini, pecorini e caprini provenienti da piccole produzioni di alta qualità, sia italiane che estere. Altrettanta cura è dedicata alla carta dei vini, composta da circa 2.000 bottiglie che spaziano dal miglior Lambrusco locale ai raffinati vini francesi.

Indirizzo: Località Vedole, 68

Bistrot Il Cerchio – Collecchio

Immerso in un’atmosfera informale e contemporanea, il Bistrot Il Cerchio di Collecchio mette al centro della scena la materia prima, trasformata con maestria e creatività dalla mano esperta di Roberto Pongolini.

Le ricette di Pongolini si ispirano al territorio e alla tradizione locale, ma vengono rivisitate con un tocco personale attraverso l’aggiunta di spezie, verdure ed erbe aromatiche, che esaltano ogni singolo sapore. La tradizione parmigiana delle paste ripiene e dei salumi tipici si fonde con la passione per il pesce e i profumi orientali, creando un’intrigante sinfonia di sapori mantenuta in equilibrio tra preparazioni leggere e gusti armoniosamente bilanciati.

Indirizzo: Via Oreste Grassi, 21