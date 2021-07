Il brunch non è mai stato così buono: funghi e uova per iniziare la giornata.

Stufato estivo di chorizo, orzo e mais dolce, un mix di colori e sapori, che ci portano in Spagna.

Il piatto ideale per gli amanti della carne, che potranno gustare una bella salsiccia su un letto di fagioli.

Il filetto di salmone speziato è semplice da preparare, con il suo sapore ci fa viaggiare fino in India.

Per gli amanti dei sapori forti, il pollo indiano è una bomba di gusto.

Per gli amanti dei sapori forti, il tortino di pollo al peperoncino.

I piatti più semplici, sono anche quelli più buoni: uova in padella con pomodori e zucchine, facile e saporito.

Per la colazione da spalmare sulle fette biscottate, o per farcire torte e sfoglie: la composta di frutta fatta in casa è semplice e versatile.