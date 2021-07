Hai bisogno solo di funghi, uova, cavolo e aglio per preparare questo gustoso brunch in una sola padella. È sfizioso ma sano, a basso contenuto calorico e senza glutine

Note

Il brunch è sempre più in voga, non è colazione, non è pranzo: è il connubio perfetto tra diversi piatti. Può essere più dolce, o tendente al salato. Voi come lo preferite?

Oltre al piatto di funghi e uova, potete provare l’avocado ripieno di salmone affumicato o un semplice french toast salato vegetariano.