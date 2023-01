Descrizione

Il polpettone di tonno e olive è una ricetta sfiziosa e ricca di gusto, perfetta da preparare per un pranzo in famiglia o una cena informale con gli amici. Potete proporlo come variante sfiziosa e senza parmigiano del classico polpettone di tonno e patate: è ugualmente morbido e saporito, adatto anche a chi non può consumare latticini. Valutate se servirlo come nutriente secondo piatto con un contorno, oppure proporlo come leggero piatto unico. Perfetto da insaporire a piacere con delle spezie o erbe aromatiche, e da servire con delle salse. Vi abbiamo incuriositi? Provatelo oggi stesso!