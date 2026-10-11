Il mondo della pasticceria italiana vive un periodo di grande fermento: a Montecitorio si sono celebrati i premi APEI 2026/27, a Roma la pasticciera Sofia Forin propone un corso pratico per appassionati, e a Milano il Cook fest 2026 offre masterclass con chef stellati e maestri pasticceri.

Premiazione APEI a Montecitorio: Boccanera e Venanzi tra i Pasticceri dell’Anno

Nel cuore della capitale, nella Sala della Regina di Montecitorio, è stato assegnato il titolo di Pasticceri dell’Anno 2026/27 a Marta Boccanera e Felice Venanzi, titolari della Pasticceria Gruè. La cerimonia, inserita nel seminario pubblico “ECCELLENTE!” promosso da APEI, ha riunito istituzioni, maestri pasticceri e rappresentanti delle filiere agroalimentari. Oltre al riconoscimento principale, la giornata ha visto la consegna della Medaglia della Camera dei Deputati a Iginio Massari, presidente dell’associazione.

Altri riconoscimenti APEI 2026/27

Tra i premi secondari, l’Aroma Academy di Roma ha ottenuto il titolo di Miglior Scuola Italiana di Pasticceria mentre Eugenio Morrone è stato proclamato Miglior Gelatiere Italiano. Dario Nuti, Executive pastry chef del Rome Cavalieri – Waldorf Astoria, ha ricevuto il riconoscimento di Miglior Pastry Chef Italiano. Il programma ha sottolineato il legame tra materie prime di eccellenza e competenze artigianali, evidenziando l’importanza della trasmissione alle nuove generazioni.

Corso di pasticceria con Sofia Forin: dalla salata al dolce regalo

La Pastry Chef Sofia Forin terza generazione della storica Pasticceria Forin di Padova, torna a tenere un percorso formativo a Roma organizzato da COOKiamo. Il programma, suddiviso in tre serate, parte il 13 ottobre con una lezione dedicata alla pasticceria salata dove verranno realizzati mignon, finger food e lievitati come muffin e bignè. Il 3 novembre gli allievi impareranno a preparare dolci senza planetaria, sperimentando ricette classiche come i canestrelli e la mousse al cucchiaio. L’ultima tappa, il 19 novembre, è incentrata sui dolci da regalare, con la crostata Annabelle e frollini a forma di cuore.

Cook Fest 2026 a Milano: masterclass con chef stellati e pasticceri

Dal 16 al 18 ottobre, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ospita il Cook Fest 2026. Il festival propone un vero e proprio grand tour culinario: tra le proposte più attese troviamo le lezioni di pasta di Viviana Varese, Tommaso De Simone e Ciccio Sultano, che illustreranno ricette regionali come gli Spaghetti alla Nerano, gli Gnocchi con vongole e gli Spaghetti Taratatà.

Enrico Croatti e Eugenio Boer presenteranno varianti innovative di pasta fresca, usando purea di carota e sarde alla palermitana rispettivamente.

Pizza, risotto e pasticceria: il programma completo

Il Cook Fest non si ferma alla pasta. Fulvio Marino condurrà un workshop sulla gestione di impasti ad alta idratazione, mentre Ciro Cascella e Ciro Tutino insegneranno le tecniche per la pizza gluten-free e la tradizionale napoletana. Per i fan del risotto, Antonio Guida e Giancarlo Perbellini condivideranno le loro ricette stellate: risotto lampone e crema alle erbe, e risotto al Monte Orsaro con origano e capperi. La sezione dolci, guidata da Tommaso Foglia e Sal De Riso, includerà la preparazione del maritozzino mignon e della caprese, rispettivamente.

Gli eventi di Montecitorio, le serate di Sofia Forin a Roma e le masterclass del Cook Fest a Milano dimostrano che la tradizione pasticcera italiana continua a innovarsi, preservando al contempo le proprie radici.