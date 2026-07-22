Promozione ortofrutta: sconto del 30% fino al 2 agosto

L’estate è il momento perfetto per gustare frutta e verdura fresche e di qualità. Per celebrare questa stagione, abbiamo preparato una promozione speciale che ti permetterà di risparmiare sul meglio dell’ortofrutta.

Fino al 2 agosto, effettuando una spesa minima di 30€ nel reparto ortofrutta, riceverai immediatamente uno sconto del 30% da applicare in cassa.

Un’opportunità unica per portare in tavola prodotti freschi e genuini a un prezzo vantaggioso.

Dove trovare la promozione

La promozione è valida nei seguenti negozi: Milano, Torino Lingotto, Torino Lagrange, Genova, Trieste, Piacenza e Pinerolo. Questi punti vendita sono stati selezionati per offrire la migliore esperienza di acquisto e la massima qualità dei prodotti.

Perché scegliere la nostra frutta e verdura

La nostra frutta e verdura è coltivata con passione e rispetto per l’ambiente. Ogni prodotto è selezionato con cura per garantire freschezza e qualità superiore. Con questa promozione, potrai gustare il meglio della stagione senza compromettere la tua salute e il tuo palato.

La freschezza che fa la differenza

La freschezza è un elemento fondamentale per apprezzare appieno i sapori della frutta e della verdura. I nostri prodotti vengono raccolti al momento giusto e trasportati con attenzione per preservare tutte le loro proprietà nutritive e organolettiche. Con questa promozione, potrai portare a casa prodotti che ti faranno sentire la vera essenza dell’estate.

Qualità garantita

Ogni prodotto che trovi nei nostri reparti ortofrutta è sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Vogliamo assicurarci che tu possa acquistare con fiducia, sapendo che stai portando a casa solo il meglio. La nostra promozione è un ulteriore incentivo per scegliere la qualità senza compromessi.

Come partecipare alla promozione

Partecipare alla promozione è semplice: basta effettuare una spesa minima di 30€ nel reparto ortofrutta. Lo sconto del 30% verrà applicato automaticamente in cassa. Non perdere questa occasione per riempire la tua dispensa con prodotti freschi e di qualità a un prezzo vantaggioso.

Ti aspettiamo nei nostri negozi per farti scoprire il meglio della stagione. Approfitta di questa promozione e porta in tavola il gusto autentico dell’estate.