Quanti giorni durano i tramezzini in frigo? Consigli e accorgimenti da mettere in pratica per riuscire a conservarli il più a lungo possibile.

I tramezzini sono una soluzione semplice e sfiziosa per la merenda, un aperitivo o per una veloce pausa pranzo, in ufficio o in spiaggia. Si preparano in pochi minuti e possono essere farciti in mille modi diversi, con un’ampia varietà di ingredienti: insalata, pomodori, verdure grigliate, salse, tonno, salumi, formaggi e tanto altro. Prepararli al momento è l’ideale, specialmente se si sceglie di utilizzare verdure e salse, ma se ne avanza qualcuno, come ci si deve comportare per non correre rischi? E per quanto tempo è possibile tenerli in frigo? In questo articolo vi daremo alcuni consigli utili per conservare correttamente i tramezzini pronti.

Come conservare i tramezzini in frigo

I tramezzini non sono un alimento che può essere conservato a lungo in frigorifero. In linea di massima, sarebbe meglio non prolungarne la conservazione oltre le 24 ore, tuttavia molto dipende dagli ingredienti che si sceglie di utilizzare come ripieno. Tendenzialmente, le verdure fresche che rilasciano molta acqua, come insalata, pomodori e cetrioli, riducono significativamente la durata del tramezzino, che durerà in frigo qualche ora al massimo.

Se avete intenzione di preparare in anticipo dei tramezzini, dunque, il nostro consiglio è quello di utilizzare degli ingredienti che abbiano una durata più estesa, come tonno, affettati, formaggio spalmabile e uova sode. Se vorrete aggiungere delle verdure, potrete farlo al momento di servirli.

Per preservarne l’umidità e far sì che il pane rimanga morbido, ma anche per isolarli dagli altri alimenti presenti in frigo, vi suggeriamo di avvolgerli nella pellicola trasparente o riporli all’interno di un contenitore a chiusura ermetica.