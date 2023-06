Giardiniera con tonno: la ricetta del classico antipasto piemontese La ricetta originale della giardiniera di verdure alla piemontese, un tradizionale antipasto estivo da servire con l’aggiunta del tonno sott’olio.

Torta salata con zucchine e formaggio di capra: ricetta sfiziosa Come preparare in pochi minuti la sfiziosissima torta salata con zucchine e formaggio di capra: una ricetta vegetariana perfetta da gustare in estate.

Tartare di ricciola gourmet in crosta di pane: ricetta sfiziosa Come preparare in casa la tartare di ricciola in crosta di pane: un gustosa ricetta gourmet ideata dallo chef Antonino Cannavacciuolo.

Tartare di gamberi rossi e burrata: ricetta gustosa e raffinata Come preparare la tartare di gamberi rossi e burrata: una ricetta gustosa e raffinata, ideale da servire come antipasto in un’occasione speciale.

Soufflè alle zucchine, soffice e leggero: ricetta facile per Bimby Come preparare in pochi minuti con il Bimby dei golosi e soffici soufflè alle zucchine con besciamella e parmigiano, perfetti da servire in ogni occasione.

Gazpacho verde di cetrioli e yogurt greco: ricetta per Bimby TM6 Provate la nostra variante verde della classica zuppa fredda spagnola: il fresco e delizioso gazpacho di cetrioli e yogurt preparato con il Bimby TM6.

Sbriciolata salata di zucchine: ricetta rustica, stuzzicante e saporita Come preparare la sbriciolata di zucchine: una torta salata croccante in superficie e morbida dentro, ideale da servire come antipasto o piatto unico.

Sushi di zucchine con mousse al parmigiano e mortadella: ricetta veloce Aperitivo in vista? Provate il nostro sushi di zucchine con mousse al parmigiano e mortadella: un goloso finger food che vi conquisterà al primo assaggio.

Muffin con prosciutto e piselli: ricetta sfiziosa per Bimby Come preparare i soffici e deliziosi muffin con prosciutto e piselli: la ricetta per Bimby facile e veloce, perfetta per mille occasioni diverse.

Nachos fatti in casa al forno: ricetta sfiziosa per l’aperitivo I classici nachos messicani fatti in casa al forno: semplici da preparare, croccanti e sfiziosi, perfetti da servire come finger food durante un aperitivo.