Quanto si spende indicativamente per mangiare un panino in centro a Milano? Scopriamo insieme il prezzo medio quartiere per quartiere.

Milano è una città che offre infinite opportunità in termini di lavoro, svago, cultura, divertimento e buon cibo, ma che riserva anche alcune note dolenti: tra queste, ci sono i prezzi talvolta eccessivi dei servizi, che coinvolgono anche il settore della ristorazione. Ed è così che anche acquistare un semplice panino da gustare in pausa pranzo potrebbe rivelarsi un’esperienza particolarmente dispendiosa, specialmente se paragonata ai prezzi medi di altre città italiane.

Se vi recate spesso a Milano e volete farvi un’idea di quanto spendereste per acquistare un panino, o siete semplicemente curiosi, proseguite la lettura: vi proponiamo una guida ai prezzi, quartiere per quartiere, così da non farvi cogliere impreparati.

Quanto si spende per un panino in centro a Milano?

In Zona 1 a Milano, quando si mette mano al portafoglio, bisogna essere consapevoli che il conto potrebbe risultare salato più del previsto. Quanto? Ve lo diciamo subito.

Duomo

Partiamo dal quartiere più centrale, Duomo: il cuore pulsante della città, in cui si trova il simbolo della Madonnina e la famosa Galleria Vittorio Emanuele II. Come potete facilmente immaginare, è qui che si trovano i panini ai prezzi più cari, con una media di 4,30 euro. La cifra indicata è destinata inesorabilmente a salire, se si sceglie di acquistare il proprio panino in locali di punta come G.B. Bar, il Panino Giusto o Da Cesarino: il prezzo medio è di 8 euro, ma la scelta è ampia e la qualità indiscuttibile.

Brera

Spostiamoci a Brera, il quartiere degli artisti, dove si respira un’atmosfera bohémien e si possono ammirare le opere della Pinacoteca. Una pausa veloce con un panino semplice può costare in media 3,80 euro. Se cercate qualcosa di originale, potete andare da De Santis, una panineria storica fondata nel 1964, che offre sandwich tradizionali e innovativi. Qui i prezzi sono particolarmente alti: si parte da un minimo di 8 euro, fino a un massimo di 16 euro per il panino Margherita, farcito con Culatello di Zibello DOP.

Navigli

Il prezzo medio scende a 3,50 euro nel quartiere Navigli, che si anima durante l’ora dell’aperitivo e in cui si respira un’atmosfera rilassata e gioiosa, anche grazie ai tanti pub e bar che di trovano lungo il canale. Uno dei locali migliori in cui gustare un panino è La Prosciutteria, che propone nel suo menù un’ampia varietà di schiacciate, al prezzo variabile da 8 a 11 euro.

Porta Romana

Se vi volete fermare nell’elegante quartiere Porta Romana, potete fare sosta da Crocetta Panini d’Autore 1982, uno storico locale che si trova accanto al Teatro Carcano. Qui il prezzo medio per un panino è di 8 euro, ma è possibile scegliere tra decine di varianti diverse, tra cui anche panini vegetariani e vegani.