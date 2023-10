Ricette light con mozzarella al forno: 10 idee sfiziose e leggere

La mozzarella è uno dei formaggi più amati e versatili della cucina italiana. Può essere servita in tanti modi diversi, sia coma semplice antipasto, come l’insalata caprese, sia come condimento per piatti sia caldi che freddi. Il modo più semplice per rendere la mozzarella gustosa e filante consiste nel cuocerla al forno. Sono sufficienti pochi minuti affinché la mozzarella si sciolga, rendendo qualsiasi piatto, anche il più semplice, irresistibilmente appetitoso. In questo articolo vi proponiamo 10 ricette a base di mozzarella cotta al forno, molte delle quali sono perfette da provare in autunno. Troverete ricette classiche, come la mozzarella in carrozza e il riso al forno con funghi e mozzarella, ma anche ricette originali, come le pizzette di zucca e i cannoli di pane con mozzarella e pomodoro. Potrete usare la mozzarella per farcire le verdure, come le melanzane o le zucchine, o per arricchire le carni, come le scaloppine di pollo al pomodoro. Non vi anticipiamo altro, proseguite la lettura e scoprite come trasformare la mozzarella in deliziosi piatti rustici e appetitosi, adatti anche alle grandi occasioni.

Uno delle prime ricette che vi proponiamo è la mozzarella in carrozza cotta al forno, una variante leggera della classica mozzarella in carrozza fritta. Sfiziosa, saporita e semplice da preparare, vi conquisterà al primo assaggio grazie alla sua superficie croccante e al cuore morbido e filante.

Con l’arrivo dell’autunno potete preparare il gustosissimo sformato di riso cotto al forno con funghi e mozzarella: un primo piatto rustico, appetitoso e saporito ideale da portare in tavola anche nelle occasioni speciali, come alternativa al classico risotto ai funghi.

Se cercate un modo per cucinare le melanzane al forno, provatele ripiene di mozzarella: irresistibilmente morbide, filanti e saporite, una delizia alla quale è impossibile rinunciare.

Un altro contorno rustico che dovete provare è lo sformato di zucchine con pomodori e mozzarella cotto al forno: facile e veloce da preparare, infinitamente saporito e aromatico.

Se amate sperimentare nuove ricette, segnatevi questa ricetta: deliziosi cannoli di pane con mozzarella e pomodoro, ideali da servire come antipasto o stuzzichino rustico per l’aperitivo. Si preparano in pochi attimi, dunque non avete scuse!

Un’alternativa sfiziosa alla classica mozzarella in carrozza? Ce l’abbiamo! Provate le melanzane in carrozza cotte al forno senza uova, una variante senza pancarrè, che riuscirà a conquistare anche i più scettici.

Quando vi assale la voglia di confort food ma volete optare per qualcosa di semplice, il risotto è la soluzione ideale. Il riso al forno alla pizzaiola non è il solito risotto ma un primo piatto morbido, filante e gustoso, che sprigiona un delizioso profumo mediterraneo a cui è impossibile resistere.

Le scaloppine di pollo al forno con pomodori e mozzarella sono una di quelle ricette semplici e gustose, capaci di mettere d’accordo tutta la famiglia. Preparatele in un’occasione in cui non avete tempo o voglia di stare ai fornelli: con del pane e una semplice insalata diventano un ottimo salva-cena.

Con la zucca è possibile preparare un’infinità di ricette diverse, dalle classiche vellutate ai piatti più originali e sorprendenti: le pizzette di zucca sono un esempio perfetto di quanto questo ortaggio autunnale sia versatile. Per realizzarle occorrono una manciata di minuti e pochi ingredienti, tra cui pomodoro e mozzarella.

I finocchi non piacciono a tutti, ma in questa veste è davvero impossibile non rimanerne conquistati. Quello che vi proponiamo è un gustosissimo gratin con mozzarella e uova, ottimo da servire come secondo piatto vegetariano o ricco contorno autunnale.